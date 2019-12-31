Проект изменений ФАП размещен на портале regulation.gov.ru.

"Указанные изменения предусматривают поэтапное введение требований по оснащению воздушных судов, выполняющих полеты в воздушном пространстве РФ, бортовыми радиолокационными ответчиками режима S с возможностью передачи информации автоматического зависимого наблюдения в соответствии с передовыми стандартами Международной организации гражданской авиации", — говорится в справке к проекту.

Благодаря такому оборудованию диспетчеры получат расширенный набор цифровых данных о воздушном судне для детальной оценки его состояния в полете. Информация будет поступать в режиме реального времени, сообщается на сайте Минтранса.

"Аэродромный спецтранспорт также будет оснащен таким оборудованием. Это позволит повысить безопасность движения на летном поле и предотвратить случаи, подобные катастрофе во "Внуково" в 2014 году", — отмечает Минтранс.

Внедрение наземной инфраструктуры уже осуществлено в 10 российских аэропортах, уточнили в ведомстве. Вся программа установки оборудования рассчитана до 2027 года.