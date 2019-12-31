В частности, администрация Шерегешского городского поселения назначила на 14 января 2020 года аукцион, в ходе которого предполагается определить разработчика проектной документации объездной дороги Шерегеш — гора Мустаг, сектор "Б". Также будет необходимо выполнить изыскательские работы.

Согласно техзаданию, порядка 5 км дороги придется на улицу в жилой застройке (ширина проезжей части 7 метров, тротуара — 2 метра). Еще чуть более 1 км — это технологическая дорога к сектору "Б" с шириной проезжей части 6 метров.

Начальная (максимальная) цена контракта — 13,5 млн рублей. Заявки на участие в торгах принимаются до 10 января.

Ранее сообщалось, что в секторе "А" находится большая часть действующих туробъектов горнолыжного курорта "Шерегеш", сектор "Б" — проектируемый. Предполагается, что завершение его строительства позволит увеличить турпоток "Шерегеша" примерно вдвое.

Сообщалось также, что правительство Кузбасса в 2020-2023 годах намерено направить 5 млрд рублей на ряд объектов инфраструктуры в "Шерегеше". Речь идет, в том числе, о реконструкции системы водоотведения (до 1,1 млрд рублей, ввод в 2021-2022 годах), строительстве системы водоснабжения (около 1,5 млрд рублей, ввод в 2022-2023 годах), подъездной дороге к сектору "Б" с асфальтовым покрытием и автостоянкой (порядка 500 млн рублей, ввод в 2021 году).

Горнолыжный курорт "Шерегеш" включает 24 горнолыжные трассы (всего около 45 км), 18 подъемников, на его территории находятся 64 отеля, 62 кафе и ресторана, 3 развлекательных центра. В минувший сезон 2018-2019 года "Шерегеш" принял около 1,3 млн туристов.