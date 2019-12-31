"1 января масштабная акция протеста планируется в районах Causeway Bay-Central. В период 31 декабря – 1 января возможны акции протеста в крупных торговых центрах Гонконга", — говорится в сообщении дипмиссии в Facebook.



В Генконсульстве рекомендовали россиянам воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни проведения акций, а также следить за новостями при планировании поездок.



С июня 2019 года в Гонконге проходят масштабные уличные акции протеста против вступления в силу закона об экстрадиции преступников на территорию материкового Китая. Власти Гонконга отказались от этого законопроекта, но манифестанты расширили свои требования, призывая к реформам и проведению расследования действий полиции во время разгона демонстрантов, и не намерены прекращать свои акции.