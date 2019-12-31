"В праздничные дни руководители и оперативный персонал будут работать в круглосуточном режиме", — сообщает пресс-служба администрации Сочи.

В оперативный штаб вошли главы администраций районов курорта, руководители предприятий и организаций сферы жилищно-коммунального хозяйства, экстренные службы: скорая помощь, МЧС, Кубань-спас, управление ГО и ЧС администрации Сочи.

"В Сочи новогодние каникулы посетят 600 тыс. туристов, оперативный штаб будет координировать работу всех служб курорта", — подчеркнули в пресс-службе.

Для оперативной работы подготовлена высокопроходимая спецтехника и парк дизельно-генераторных установок.