"Два туриста пожаловались на серьезное недомогание перед входом на фестиваль Sunburn, который проходил на пляже Vagatore в Северном Гоа, и потеряли сознание. Их экстренно доставили в госпиталь, где врачи констатировали смерть. Третий турист в аналогичном состоянии был доставлен в больницу двумя днями позже и скончался спустя несколько минут", — пишет издание.



Как отмечает газета, изучением инцидентов займется Центральное бюро расследований (CBI), в качестве возможной причины смерти туристов рассматривается употребление наркотиков.



"Полиция Гоа заявила, что в месте проведения фестиваля не было зафиксировано ни одного случая употребления или продажи наркотиков. В то же время, по мнению общественных деятелей штата, наркотики на фестивале продаются "открыто", а полиция "закрывает на это глаза", — сообщает издание.