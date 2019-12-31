"Способы совершения данного вида противоправных деяний могут быть различными: одни "домушники" проникают в квартиры путём подбора ключа, другие — путём взлома стеклопакета, опасность также могут представлять стеклянные входные двери", — сказал Эльмурзаев, слова которого приводят в пресс-службе Главного управления МВД Москвы.

По его словам, квартирные кражи "редко совершаются спонтанно, как правило, злоумышленники к ним готовятся заранее, проверяя отсутствие хозяев различными способами".

"Например, переполненный почтовый ящик или наклейка стикеров на двери с предложениями различных услуг, не раздавленный кусочек печенья под ковриком или дверная ручка испачканная смесью липкого вещества или пепла — все эти, нехитрые на первый взгляд, способы — сигналы для "домушников" об отсутствии жильцов в квартире или доме. При первом же обнаружении подобных "знаков" следует немедленно сообщить о своих подозрениях своему участковому, соседям, а квартиру лучше всего незамедлительно подключить к охранной сигнализации", — сказал начальник отдела полиции.

Эльмурзаев отметил, что кража является одним из самых распространённых видов преступлений.

"Эта специфика очень актуальна и в новой Москве, так как большую часть территории занимают частные дома, СНТ и малоэтажные жилые комплексы. Именно поэтому предупреждение хищений имущества граждан, сопряженных с проникновением в жилища, остается одной из важных задач органов внутренних дел", — сказал представитель полиции.

Эльмурзаев обратил внимание москвичей на необходимость проявлять бдительность и соблюдать правила предосторожности, отправляясь в отпуск.

"Во время отсутствия в городе установить надежные двери, замки и сигнализационные системы; для жителей первых, вторых и последних этажей поставить на окна плотные решетки, запереть все двери, окна и форточки; перед планируемым отдыхом не стоит рассказывать о своих дорогостоящих приобретениях и достатке даже близким знакомым, которые сами того не подозревая, могут стать наводчиками для вора; не распространять информацию о своем планируемом отпуске среди знакомых или в социальных сетях, размещать в них фотографии из аэропорта или с самого отдыха, так как этим могут воспользоваться злоумышленники в своих корыстных целях; не оставлять ключи от квартиры под ковриком, на электрощите, в почтовом ящике или других условных местах, особенно у дверей; попросить родственников, друзей, соседей вынимать корреспонденцию из почтового ящика", — сказал он.

"И самый ценный совет: установите дружеские отношения с соседями, побольше общайтесь с ними и попросите их быть наблюдательнее, обещая в ответ наблюдательность и со своей стороны", — добавил представитель полиции.