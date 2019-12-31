Россия заняла первое место по числу иностранных прибытий в Турцию с долей 16% от общего числа иностранных путешественников. В число пяти ведущих стран по числу иностранцев вошли также Германия (4,836 млн, плюс 11,6%), Великобритания (2,506 млн, плюс 13,3%), Болгария (2,181 млн, плюс 13,9%) и Иран (1,968 млн, плюс 3,9%).

В общей сложности за 11 месяцев страну посетили 42,910 млн туристов, что на 14,3% больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В ноябре Турция приняла 2,191 млн иностранных туристов (плюс 11,4%), в том числе 192,7 тыс. россиян (плюс 36,8%). По итогам ноября россияне заняли второе место по прибытиям, уступив путешественникам из Болгарии, откуда приехали 230,2 тыс. человек (+8,3%). На третьем месте расположились туристы из Германии (186,1 тыс., плюс 4,3%), на четвертом – Грузии (163,6 тыс., плюс 19,2%), на пятом – Ирана (142,7 тыс., плюс 35,6%).

За 11 месяцев чаще всего путешественники посещали провинцию Анталья (36,7% от общего числа иностранцев), город Стамбул (32,1%), провинции Эдирне (9,4%), Мугла (7,5%) и Артвин (4,9%).