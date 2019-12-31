"Командир воздушного судна, следовавшего рейсом Новосибирск — Москва, сообщил о проблемах с двигателем и запросил посадку. Лайнер благополучно сел в аэропорту Екатеринбурга", — сказал источник.

На борту самолета 115 человек.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе авиакомпании "Уральские авиалинии", которая выполняла данный рейс, посадка самолета в аэропорту Кольцово была вынужденной и прошла благополучно.

"Во время выполнения рейса по маршруту Новосибирск — Москва сработала индикация неисправности одного из двигателей. Командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту Екатеринбурга", — сказал собеседник агентства.

Собственный источник также сообщил агентству "Интерфакс-Урал", что самолет приземлился в аэропорту Екатеринбурга в 10:43 (8:43 мск), на рейс было продано 109 билетов.