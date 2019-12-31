"Лица в состоянии алкогольного опьянения, граждане с оружием, предметами, которые могут быть использованы в качестве такового, допускаться не будут. Кроме того, запрещен пронос любых напитков и пиротехнических изделий. Подобные предметы будут изыматься в ходе проведения досмотровых мероприятий", — сказал собеседник агентства.

Так, по его словам, с 31 декабря по 5 января в центральной части города в районе Красной и Манежной площадей, Тверской, Моховой улиц, Охотного ряда, Театрального проезда и площади Революции формируется единое пространство безопасности, куда попасть можно будет через контрольно-пропускные пункты.

Основные входные группы на территорию гуляний будут расположены на Тверской улице со стороны Пушкинской площади; на Моховой со стороны Большой Никитской; Большой Дмитровке у выхода из метро; на пересечении Театрального проезда с Рождественкой; на Никольской улице, на Ильинке и у храма Василия Блаженного.

Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан в местах проведения праздничных мероприятий и на прилегающей к ним территории с 31 декабря по 8 января планируется задействовать свыше 40 тыс. человек. В новогоднюю ночь в центральной части города задействуют более 11 тыс. человек, в том числе 3,3 тыс. сотрудников полиции и 3,4 тыс. сотрудников Росгвардии, а также 2,5 тыс. народных дружинников и 2 тыс. работников частных охранных организаций.

Дополнительные наряды полицейских и росгвардейцев будут задействованы в столичном метрополитене, на станциях Московского центрального кольца и Московских центральных диаметров.

"Даже на главных катках города в новогоднюю ночь будут дежурить спасатели на коньках", — отметили в департаменте.

Кроме того, 31 декабря для обследования центральной части города будет привлечено 75 кинологов со служебными собаками. На контрольно-пропускных пунктах будет использовано около 200 арочных и 500 ручных металлодетекторов и порядка 10 тыс. металлических барьеров, применяемых для зонирования территории.