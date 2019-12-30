"В рамках программы, посвященной встрече Нового 2020 года, запланированы мастер-классы для гостей курорта, выступления музыкальных групп и шоу-программы, а в ресторанах появится праздничное меню, будет работать территория Après Ski на уровне Поляна 960. Улицы и отели, украшенные гирляндами, создадут праздничное настроение туристам, а в парке Времена Года на Поляне 540 установлена огромная пушистая ель с игрушками и огоньками", — рассказали в пресс-службе.

Фото: Курорт Красная Поляна

Хедлайнером праздничной программы курорта станет фестиваль фейерверков, который стартует в ночь с 31 декабря на 1 января и в течение пяти дней покажет гостям курорта иллюминационное шоу в небе.



Как отметили на Курорте Красная Поляна, также в парке Времена Года до конца января каждый день будет работать традиционная рождественская ярмарка, украшенная в стиле альпийских шале. Там гости смогут приобрести новогодние елочные игрушки, имбирные пряники, яблоки в карамели, а также сувениры ручной работы. Ежедневно в период праздников в своей резиденции на курорте Дед Мороз со Снегурочкой будут дарить подарки и фотографироваться с туристами. Аниматоры будут водить с детьми хороводы, развлекать уличными зимними забавами, проводить подвижные конкурсы и тематические мастер-классы.

Фото: Курорт Красная Поляна

"Рестораны предлагают гостям в новогоднюю ночь тематические программы, среди них – Новый год а ля Сальвадор Дали, водевиль с цирковыми артистами, металлический fashion-праздник, вечеринка в стиле 20-летних патимейкеров и многое другое", — добавили в пресс-службе.



Кроме того, 31 декабря с 21:00 до 02:00 на главной сцене курорта состоится большой праздничный концерт и новогодняя дискотека.