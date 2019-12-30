Как сообщил в ходе заседания заместитель председателя городского комитета по градостроительству и архитектуре Павел Соколов, документация по планировке территории разработана по заказу ООО "Газпром социнвест" и предполагает, в частности, размещение объекта капитального строительства внутренних водных путей, сооружений, предназначенных для причального хранения и обслуживания яхт, катеров, водных и других маломерных судов, размещение гостиницы, спортклуба, бассейна, теннисных кортов, беговых дорожек.

Здесь же планируется размещение краеведческого музея "Морская Стрельна" и других объектов.

Как отметил Соколов, в границах проекта планировки территории находится объект культурного наследия федерального значения – "Водопроводящая система парков Стрельны. Канал Портовый". В соответствии с заключением комитета по охране памятников истории и культуры Петербурга, режимы использования земель в границах охранных зон соблюдены.

Участок под яхт-клуб в Петродворцовом районе ограничен Нижней дорогой, Сосновой аллеей, Выставочной улицей, двумя проектируемыми улицами, береговой линией Невской губы.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов одобрил постановление.

Летом 2014 года сообщалось, что "Газпром" может переоборудовать санаторий в Стрельне (Санкт-Петербург) в гостиничный комплекс с яхт-клубом, СПА и ледовой ареной.

Как следовало из материалов монополии, проект намечено реализовать на базе действующего санатория-профилактория "Стрельна". В материалах совещаний куратора стройки — зампреда правления "Газпрома" Виталия Маркелова объект проходил как "Административный корпус на территории Константиновского дворца в Стрельне".

Планировалось, что в состав обновленного трехэтажного гостиничного комплекса войдут отель на 200 номеров (400 мест), лобби-бар на 50 человек, бизнес-центр (конференц-зал на 200 человек и пять переговорных), ресторан на 300 человек; СПА, салон красоты, массажные, процедурные, соляная комната, солярий и прочее, спортивный зал (баскетбол, мини футбол, волейбол), тренажерный зал на 50 человек. В гостинице будет и спортивно-конгрессная зона — многофункциональная трансформируемая ледовая арена вместимостью до 1,75 тыс. человек, сауны, спортивный бар.

На три уровня вниз будет спускаться подземная парковка на 200 автомобилей; будет и наземная автостоянка на 100 автомобилей.

В яхт-клубе предусмотрен причальный фронт с колонками подключения воды и электричества на 60 мест, а также кают-компания, ресторан на 50 человек, сауна.

Заказчиком строительства назывался ООО "Газпром социнвест", а генеральным проектировщиком — ОАО "Газпром промгаз".