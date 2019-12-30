Сбор за взлет-посадку увеличится на 4,8%, до 220 руб. за тонну максимальной взлетной массы воздушного судна, сбор за авиационную безопасность — на 5%, до 210 руб. за тонну МВМ. Плата за предоставление аэровокзала на внутренних рейсах вырастет на 5,9%, до 72 руб. на одного пассажира, на международных — на 4%, до 104 руб. Обслуживание пассажиров на внутренних линиях подорожает на 5,4%, до 78 руб. за человека, на международных — на 4,8%, до 88 руб.

Тарифы и сборы Внуково для иностранных перевозчиков в новом году также вырастут, следует из обновленного прейскуранта. Сбор за взлет-посадку увеличится на 3,8%, до $10,9, за предоставление аэровокзала — на 3,6%, до $8,7. Сбор за авиабезопасность на пассажирских рейсах поднимется на 3,2%, до $6,5, на грузовых — на 3,7%, до $5,6.

Внуково – третий по объему пассажиропотока аэропорт РФ. Крупнейшие базовые авиакомпании — "Победа, "Россия" (обе входят в группу "Аэрофлот"), Utair, AZUR air, среди иностранных – Turkish Airlines, Uzbekistan Airways.