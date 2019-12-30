Как сообщается на сайте авиакомпании, продажа билетов будет возобновлена, как только будет опубликован отзыв решения ENAC.

"Лицензия может быть сохранена, если авиакомпания Ernest выполнит предусмотренные действующим законодательством требования, после чего ENAC получит основания отозвать свое решение. Мы прилагаем все усилия ради того, чтобы положение ENAC (о приостановлении действия лицензии — ИФ) было отозвано", — отмечается в сообщении.

Как сообщалось, ранее Ernest Airlines приостановила полеты по маршрутам Киев — Генуя, Харьков — Рим и Харьков — Милан на зимний сезон 2019/2020.

Ernest Airlines — итальянская авиакомпания, штаб-квартира которой расположена в Милане. Основной операционный центр компании расположен в Тиране (Албания). Авиакомпания является лоукост перевозчиком и обслуживает итальянский и албанский рынки.

Авиакомпания летает из Киева в Рим, Милан (Бергамо и Мальпенса), Неаполь, Болонью и Геную, а также из Львова в Рим, Милан (Бергамо), Неаполь и Венецию; из Харькова в Рим и Милан (Мальпенса), из Одессы — только в Рим.