"Лоукостер Eurowings объявил об отмене более 170 авиарейсов с понедельника по среду из-за забастовки бортпроводников. Большинство отмененных рейсов – перелеты внутри Германии из аэропортов Кельн-Бонн, Гамбург, Мюнхен, Штутгарт и Дюссельдорф, также несколько из Австрии и Швейцарии", — пишет портал.



Как отмечает издание, в пятницу союз бортпроводников призвал провести 72-часовую забастовку. Основные требования сотрудников к руководству – увеличение заработной платы и пенсий, а также организация неполного рабочего дня для дочерних компаний Lufthansa.



В свою очередь, в Eurowings заявили, что пытаются свести к минимуму неудобства пассажиров, более тысячи рейсов будут выполнены по расписанию.



Eurowings GmbH — немецкая бюджетная авиакомпания, базирующаяся в Дюссельдорфе. До октября 2014 года выполняла внутренние региональные и некоторые европейские рейсы под брендом Lufthansa Regional, после чего начала работать от имени Germanwings.