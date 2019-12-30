Как пишет издание, Маврикию угрожают порывы ветра скоростью до 120 км/ч, поэтому аэропорт Port Louis Harbor будет закрыт с полудня понедельника по местному времени (11:00 мск). Национальная авиакомпания Air Mauritius отложила все рейсы до нормализации обстановки.



Маврикий – небольшое государство на островах в Индийском океане, знаменитое своими пляжами, лагунами и рифами. Экономика Маврикия базируется на производстве сахара, туризме и текстильной промышленности, что делает его второй страной по уровню жизни в Африке после Сейшел.