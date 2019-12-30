"В 2019 году Израиль посетили рекордные 4,55 млн туристов – это на 11% больше, чем годом ранее. Больше всего путешественников приехало из США (890 тыс. с января по ноябрь), Франции (338,2 тыс.), России (296 тыс.), Германии (268,9 тыс.) и Великобритании (218,7 тыс.). При этом турпоток из Китая вырос на 51%, до 144,4 тыс. человек", — пишет издание.

Рост турпотока в Минтуризме Израиля связали с масштабной маркетинговой кампанией по продвижению Иерусалима и Тель-Авива, а также с работой по развитию инфраструктуры и привлечению в страну международных авиакомпаний.

Как ожидается, количество ночевок туристов в отелях Израиля к концу года достигнет 12,1 млн (против 11,6 млн в 2018 году). Наиболее заметно выросло число ночевок в таких городах, как Тверия (+18%), Тель-Авив (+9%) и Иерусалим (+8%).