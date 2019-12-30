"27 декабря 2019 года возбуждено дело о нарушении "Закона о защите конкуренции" в отношении ООО "Booking.com B.V.". Компания навязывала средствам размещения (гостиницы, отели, хостелы и др.) на территории РФ условия договора о необходимости обязательного предоставления и соблюдения паритета цен и номеров, а также условия взаимодействия с закрытыми группами пользователей", — говорится в сообщении пресс-службы ФАС.

Как отметили в ведомстве, сервис Booking.com занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения.

"Действия компании по навязыванию невыгодных условий договора, в соответствии с которыми средство размещения не может установить цену на свои услуги на одном агрегаторе ниже, чем на другом, и не имеет возможности предложить лучшую цену на свои услуги третьим лицам, могут привести к ущемлению интересов средств размещения, а также к ограничению, устранению конкуренции на этом рынке", — подчеркивается в сообщении.

В начале февраля 2019 года предприниматели из "Опоры России" пожаловались в ФАС на нарушение конкуренции со стороны сервиса по бронированию отелей Booking.com, обвинив агрегатор в злоупотреблении доминирующим положением на рынке и навязывании средствам размещения (гостиницам, отелям, хостелам и др.) невыгодных условий договора с обязательным паритетом цен. 12 ноября ведомство выдало сервису по бронированию отелей Booking.com предупреждение о прекращении нарушающих антимонопольное законодательство действий, которое необходимо было исполнить до 12 декабря 2019 года, однако компания этого не сделала.

Весной 2018 года, туроператоры предлагали министерству культуры РФ запретить в России деятельность Booking.com, так как не могут конкурировать с сервисом, на долю которого приходится более 70% рынка онлайн-бронирования отелей. Власти тогда заявили, что не будут блокировать сервис.