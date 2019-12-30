"Всего в Петербурге в 2019 году работают 135 гостиниц с качественным номерным фондом на 22,9 тыс. номеров (в 2018 году было 129 отелей на 22,5 тыс. номеров). Двухпроцентный рост предложения в 2019 году произошел за счет открытия объектов локальных операторов, на рынок не вышло ни одного отеля под региональным или международным брендом", — сообщили в компании.

В то же время в пресс-службе добавили, что о новых проектах в Санкт-Петербурге заявили такие международные операторы, как Accor и Wyndham: Accor анонсировал открытие апарт-отелей Mercure и Adagio Access, а Wyndham планирует строительство отеля на 469 номеров под брендом Ramada.

"Что касается среднегодового уровня загрузки качественных отелей, то она немного снизилась – с 69% в 2018 году до 68%. Причем турпоток в Петербург и пассажиропоток Пулково значительно увеличились. Это может быть связано с ростом спроса туристов на размещение в хостелах, мини-отелях и апартаментах", — отметили в компании.

В пресс-службе также добавили, что запрет на размещение хостелов и мини-отелей в составе жилых домов с 1 октября 2019 года не оказал существенного влияния на петербургский гостиничный рынок: закрылось всего 50 объектов. "В то же время закон может стать толчком для качественного переформатирования сегмента малых средств размещения", — сказали в компании.

Ранее эксперты предрекали, что закон о хостелах коснется деятельности 80% хостелов в Санкт-Петербурге и 40% в Москве, так как они расположены в жилом фонде.