"По поручению губернатора Алексея Дюмина была разработана масштабная праздничная программа, которая сохранила успешные наработки проекта "Тула-новогодняя столица России" и включает в себя дополнительные идеи. Всего в новогодние праздники планируется провести порядка 1 тыс. мероприятий", — говорится в сообщении.

Филармония, театр юного зрителя и театр кукол, академический театр драмы, муниципальные театральные коллективы подготовили спектакли, театральные постановки, интермедии. В течение всех праздников в сельских клубах и районных домах культуры будут проходить новогодние массовые гуляния, Рождественские встречи, балы, детские утренники, концертные программы повсюду.

Особые праздничные мероприятия запланированы в обновленных и отремонтированных домах культуры — их более десяти.

Главным событием новогодних праздников станут губернаторские елки, которые пройдут во всех муниципальных образованиях. В Туле праздничные программы состоятся в цирке, областной филармонии, академическом театре драмы, театре юного зрителя, музейно-выставочном комплексе Тульского кремля, городском концертном зале. Каждый юный гость после представления получит сладкий подарок.

Насыщенные новогодние программы подготовили для туляков и гостей города федеральные и региональные музеи. Музей оружия представит программу "Звездный дозор богатырского шлема". Традиционные рождественские представления состоятся в галерее "Ясная Поляна".

В музейно-выставочном комплексе Тульского кремля работают "Гостиная Деда Мороза", кремлевский новогодний "Торговый посад", видеосалон "Новогодний калейдоскоп", где ребята смогут увидеть любимые мультфильмы, сказки, музыкальные постановки. В праздники здесь пройдут спектакль-шоу ростовых кукол; молодецкие забавы, игры, хороводы, конкурс "Музейный снеговик". Также в кремле начала работать самая большая деревянная горка для катания.

В рамках проекта "Зима по-тульски" в парках Тулы и области организованы катки, мастер-классы по хоккею для детей, выступление Рождественского духового оркестра и многое другое.

Главные новогодние мероприятия под открытым небом пройдут в историческом центре Тулы возле кремля. Здесь начали работу гастрофестиваль "С Пылу! С Жару!", новогодние аттракционы. Возле главной елки пройдут дневные и вечерние развлекательные программы, показ видеоклипов, музыкальные вечера, будут работать аттракционы и каток.

На улице Металлистов и Крестовоздвиженской площади пройдет фестиваль креативных ёлок. Победителей определят сами туляки с помощью голосования на официальном сайте администрации города. Итоги будут подведены и объявлены 7 января на торжественной церемонии в день закрытия праздничных мероприятий на площади Ленина. Здесь же запланированы дневные и вечерние новогодние интерактивные программы, сказочные представления театра-студии "Мюсли", огненные и световые шоу, рыцарские квесты, танцевальные батлы.

В ночь с 31 декабря на 1 января туляки и гости города смогут встретить Новый год на площади Ленина у главной елки. В музыкальных номерах и постановках примут участие не только лучшие тульские коллективы и исполнители, но и известная российская группа "Банд'Эрос".

На Казанской набережной в новогоднюю ночь будет идти трансляция новогодних "огоньков" разных лет. Здесь же пройдет after-party от мастеров Крыма, которые вместе с гостями будут создавать большую фотозону "Рождественский венок".

6 января по улице Металлистов пройдет интерактивное колядование, которое завершится на площади Ленина спектаклем "Накануне Рождества".

Закрытие цикла праздничных мероприятий состоится 7 января. Зрители увидят традиционный рождественский спектакль-сказку, праздничный концерт с участием артистов российской эстрады и фейерверк.

Работа ярмарки и аттракционов на площади Ленина продолжится до 14 января. Традиционно главная елка будет стоять до праздника Крещения Господня 19 января.