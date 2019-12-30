Как сообщает АО "Грузинская нефтяная и газовая корпорация" (GOGC), введен в эксплуатацию газопровод высокого напряжения диаметром 300 мм протяженностью 33 км, проложенный от Адигени (административный центр одноименного муниципалитета в регионе Самцхе-Джавахети на юге Грузии) до Годердзи.

По информации ведомства, проект, общая стоимость которого составила 11,5 млн лари (более $4 млн), несмотря на сложный рельеф, был осуществлен в короткие сроки — всего за 8 месяцев. Строительные работы выполнила победившая в тендере грузинская компания "GPC".

Годердзи расположен в альпийской зоне, всего в 100 километрах от побережья Черного моря и считается самой высокой точкой Аджарии. Зимний сезон здесь длится с декабря до середины апреля. Курорт Годердзи впервые принял гостей в 2015 году. Из-за толщины снежного покрова он получил титул "самого снежного горнолыжного курорта в Грузии".

Как сообщалось ранее, с вводом в эксплуатацию данного газопровода, природный газ будет получать и соседний с Годердзи высокогорный курорт Бешуми, что будет способствовать развитию курортной инфраструктуры в регионе.

Газопровод Адигени-Годердзи проложен в рамках программы газификации Грузии, на реализацию которой в 2019-2021 годах из госбюджета страны планируется направить 200 млн лари, что на 25% больше, чем было потрачено за три предыдущих года. Программа предусматривает увеличение к 2021 году числа газифицированных абонентов на 200 тыс. — до 1,6 млн, что составит более 90% населения страны.

Основной сферой деятельности GOGC, 100% акций которой принадлежит государственному АО "Партнерский фонд", является разведка и добыча нефти и газа, операции по их транспортировке, проектирование, строительство и эксплуатация магистральных нефте- и газопроводов.