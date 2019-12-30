"Акула укусила за руку 45-летнюю французскую туристку, которая плавала у побережья острова Праслен. Пострадавшая была госпитализирована, ей провели операцию, сейчас жизни иностранки ничего не угрожает", — пишет издание со ссылкой на посла Франции на Сейшелах Доминика Маса.



Как отмечает портал, инцидент произошел в разгар туристического сезона, поэтому Управление Сейшельских островов по безопасности на воде оцепило район, где произошло нападение и временно запретило туристам купаться. Ведомство занимается поиском акулы, напавшей на туристку. "По словам чиновников, температура воды у берегов Праслен сейчас холоднее обычного, это привлекает акул во время периода размножения", — пишет France Info.

Как сообщает издание, нападения акул на Сейшелах происходят довольно редко. Последнее произошло у берегов Праслен в августе 2011 года, тогда погибли двое туристов – из Великобритании и Франции.