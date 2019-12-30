"В 2019 году Таиланд посетили 1,47 млн российских путешественников, турпоток по сравнению с прошлым годом не изменился. Из-за проблем в экономике РФ и сильного бата многие россияне вместо Таиланда выбирали Турцию", — пишет издание.

В общей сложности страну за год посетило 39 млн иностранных туристов, что стало новым рекордом (годом ранее было 38 млн). Причем, "юбилейным" 39-миллионным туристом стал россиянин. Ожидается, что с учетом последних предновогодних дней итоговый турпоток в Таиланд в 2019 году составит 39,8 млн человек.

"По прогнозам Минтуризма страны, в 2020 году количество иностранных туристов в Таиланде достигнет 40,8 млн (+2,5%). При этом власти надеются привлечь больше туристов из РФ благодаря чартерам из Владивостока, Иркутска, Екатеринбурга и Новосибирска", — отмечает газета.