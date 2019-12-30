"К Новому году в Сочи установлено свыше 40 крупных праздничных арт-объектов. Большая часть из них создана компанией, которая изготавливает и устанавливает новогодние декоративно-световые конструкции на Красной площади в Москве", — говорится в сообщении.

Декоративно-световое оборудование установлено по всей территории Большого Сочи. В поселке Красная Поляна гостей встречает объёмная декорация в форме подарка, а на улице Эстонская расположена композиция с тремя белыми медведями.

В разных концах Адлерского района установлены четыре световые композиции "Северное сияние". На въезде в Олимпийский парк — большие светящиеся коньки, а на въездной группе в Сочи со стороны Магри — объёмная декорация в виде оленей.

На трех мостах в Лазаревском районе светятся новогодние консоли, такие же установлены и на других мостах и виадуках города.

На Курортном проспекте сочинцев и гостей курорта радуют два арт-объекта "Медведь", а четыре скамьи с подсветкой — на Южном моле.

На Театральной площади установлено пять светящихся звёзд. Световые элементы украшают ограждения санаториев, световые перетяжки "Фаберже" — дорогу на Курортном проспекте.

"Сочинцы и туристы уже оценили праздничную подсветку курорта — устраивают фотосессии у светящейся кареты на площади Флага, рядом с объёмной декорацией в форме новогоднего шара на улице Навагинской и на фоне световой композиции с оленями", — подчеркивает пресс-служба.

"У наших жителей, у наших гостей должно быть ощущение праздника, ощущение Нового года. Новогодняя иллюминация имеет большое значение. И самое главное в этом деле для нас — восторг детей и радость родителей", — цитирует пресс-служба мэра Алексея Копайгородского.

Власти Сочи приглашают все встретить новый 2020 год на главной площади курорта возле администрации Сочи, где жителей и гостей города ждут театрализованное, световое и ледовое шоу, а затем — дискотека с DJ Sneg. Специальным гостем праздника станет певец Митя Фомин. В полночь в небо над городом будет запущен праздничный салют.