"В целом на территории России год будет самым теплым за весь период инструментальных наблюдений. Причем и в Москве среднегодовая температура будет самой высокой: +7,6-7,7 градуса, что на 0,3 градуса больше предыдущего рекорда", — сказал Вильфанд в понедельник.

На территории России инструментальные наблюдения ведутся с 1891 года, в Москве — с 1879 года, уточнил метеоролог.

Ранее сообщалось, что осень 2019 года стала самой теплой на Северном полушарии и вошла "в тройку" самых теплых на территории России — средние значения по стране "снизили" аномальные морозы в Западной Сибири.

В целом на земном шаре уходящий год имеет шансы стать самым теплым, но пока не догоняет абсолютный рекорд 2016 года.