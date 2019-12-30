В сравнении с ноябрем 2019 г. показатель уменьшился на 0,37%.

Почти все аэропорты Московского авиаузла, обеспечивающего более 70% всех авиаперевозок в РФ, в декабре не стали менять ценник в сравнении с ноябрем. Лишь АО "АЭРО-Шереметьево" ("дочка" "ЛУКОЙЛа" и структуры частных владельцев "Шереметьево" TPS Avia Holding) повысило стоимость керосина на 0,9%, до 47,272 тыс. руб. за тонну. У ООО "Газпромнефть-Аэро Шереметьево" цена осталась на уровне 47,272 тыс. руб., у принадлежащего "Роснефти" ЗАО "ТЗК Шереметьево" — 46,9 тыс. руб.

Стоимость топлива ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" (структура DME Ltd, холдинговой компании группы "Домодедово") в декабре сохранилась на уровне 47,2 тыс. руб. Работающие во "Внуково" ЗАО "Авиационно-заправочная компания" и ЗАО "Топливо-заправочный сервис" держали цены на отметках 47,5 тыс. руб. и 47,1 тыс. руб. соответственно.