"За эти два года, пока проходит эксперимент, реализовано товаров примерно на 1,9 млрд рублей. Средний чек получается около 100 тыс. рублей. В первую очередь, это, конечно, косметика, парфюмерия, меха, кожа, кожгалантерея, легкая промышленность", — сказал Мантуров в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы рассчитываем на то, что эта внедренная система даст и в будущем дополнительный импульс для внутренней торговли", — отметил он.

Ранее правительство РФ продлило срок пилотного проекта по внедрению в РФ системы tax free с 31 декабря 2019 года до 31 декабря 2020 года. Кроме того, территория пилотного проекта была расширена за счет включения в него Ленинградской области, Приморского края и Хабаровского края. Список магазинов, которым разрешено участвовать в проекте, упразднен — к системе tax free смогут присоединиться любые магазины в утвержденных регионах. Изменения вступят в силу с 1 января 2020 года.

"Сейчас планируется расширение пилота на дополнительно 16 регионов, при этом без ограничения, как это было раньше, по предприятиям торговли — то есть все, кто подключен к контрольно-кассовым аппаратам, могут участвовать в этом эксперименте. Через год после завершения этого эксперимента это будет на всей территории страны уже как массовое явление", — сообщил Мантуров.

Пилотный проект tax free стартовал на территории России 10 апреля 2018 года. Сначала в проекте участвовали некоторые магазины в Москве (например, ЦУМ, ГУМ), Красногорске, Санкт-Петербурге и Сочи. Затем количество регионов пилотного проекта было увеличено за счет включения магазинов в городах-организаторах Чемпионата мира по футболу (это Волгоград, Саранск, Ростов-на-Дону, Калининград, Казань, Самара, Нижний Новгород, Екатеринбург). Позже к пилоту подключился Великий Новгород.

Право вернуть НДС с покупок в российских магазинах имеют граждане иностранных государств, не входящих в Евразийский экономический союз. Для получения вычета нужно приобрести товары в течение одного дня на сумму не менее 10 тыс. рублей с учетом налога.

Возврат НДС не распространяется на подакцизные товары (например, на алкоголь и табак).