"В новогоднюю ночь холодный фронт атлантического циклона принесет дождь, переходящий к утру в мокрый снег. Температура — от 2 градусов мороза до трех градусов тепла, в Симферополе — около ноля", — сказала Любецкая.

Такая погода продержится до Рождества: небольшие морозы ночью, днем около ноля. Теплее всего будет на южном берегу Крыма — до 7 градусов.

"Трескучих морозов пока не ожидаем. Снежный покров установился только в горах — 3 см, держится отрицательная температура", — добавила собеседница агентства.

Как сообщалось, Крым обновил постсоветский рекорд по числу принятых туристов: с начала 2019 года на полуострове отдохнули 7,2 млн человек. Это больше, чем за весь 2018 год (6,8 млн), и на 10% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Года назад новогодние праздники в Крыму провели более 190 тысяч отдыхающих — почти на 40% больше, чем годом ранее.