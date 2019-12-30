"С просьбой вернуть рейсы в столицу соседнего региона к губернатору Сахалинской области обратились жители северных районов. С января 2020 года открывается регулярное воздушное сообщение по маршрутам: Оха — Хабаровск и Ноглики — Хабаровск. Договор о выполнении перевозок по субсидируемым тарифам региональный Минтранс заключил с авиакомпанией "Аврора", — говорится в сообщении.

В первом квартале 2020 года полеты с севера Сахалина будут осуществляться на воздушных судах DHC-8-400 и DHC-8-300, способных вместить от 50 до 70 пассажиров.

Самолеты из Охи в Хабаровск будут летать по понедельникам, пятницам и воскресеньям. Стоимость билета составит 4 тыс. 670 рублей в одну сторону. С февраля будет выполняться дополнительный рейс по средам. Рейсы из Ноглик будут осуществляться по средам и субботам. Перелет обойдется в 4 тыс. 190 рублей в одну сторону. Единые тарифы просубсидируют за счет областного бюджета.

Как сообщалось, в 2019 году сеть внутрирегиональных перевозок расширилась — после нескольких лет перерыва возобновили регулярные полеты из Южно-Сахалинска в Шахтерск (западное побережье Сахалина) и Ноглики (север острова). Также запустили вертолетное сообщение на Южных Курилах между островами Итуруп, Кунашир и Шикотан. Добавилось еще три рейса в дальневосточном направлении — из Южно-Сахалинска в Благовещенск, Комсомольск-на-Амуре и Петропавловск-Камчатский.