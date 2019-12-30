"В сравнении с прошлогодними зимними праздниками спрос на туры в Египет глобально не изменился. В общей структуре продаж туроператоров Египет по-прежнему занимает скромную долю в 1,5% (в прошлом году было 2,6%). Чартерной перевозки на курорты нет, а регулярные рейсы в Каир обходятся слишком дорого. В среднем перелет в Египет в этом году стоил 29,8 тыс. рублей с человека", — сказали в АТОР.

Как отметили в ассоциации, средний чек на новогодний тур в Египет в этом году составил 121,8 тыс. рублей с человека. Чаще всего россияне бронируют отели 5* "все включено" на 8-10 ночей. "При этом доля путешественников с детьми не превышает 50%, а то и 25-30% из-за дороговизны туров и сложной логистики: сначала нужно прилететь в Каир, и оттуда несколько часов добираться на курорты", — уточнили в АТОР.

В то же время, некоторые игроки рынка заметили рост интереса россиян к Египту. Так, у TEZ Tour спрос на новогодние пакетные туры в Хургаду и Шарм-эль-Шейх с пересадкой в Каире вырос вдвое, а в целом продажи туров по направлению в 2019 году увеличились на 35%. Пользователи туристического сервиса Aviasales также покупали "новогодние" авиабилеты в Египет на 38% чаще – причем, 42% пришлось на перелеты в Шарм-эль-Шейх, а 30% — в Хургаду.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта все еще не разрешены, хотя постоянно появляются слухи о скором снятии запрета. В минувшую пятницу пресс-служба Кремля сообщила, что президент России Владимир Путин и глава Египта Абдель Фаттах ас-Сиси по инициативе египетской стороны вновь обсудили по телефону полное возобновление авиасообщения между двумя странами.