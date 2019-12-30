"Спутный след он всегда присутствует за самолетом. Между взлетом Fokker-100 и предыдущим самолетом была минута. Взлет Airbus в 7:19, взлет нашего — 7:20", — сказал Сапаров.

По его словам, согласно международным стандартам, минимальные временные интервалы при взлете с одной взлетно-посадочной полосы устанавливается по турбулентному следу для легких судов за средними и тяжелыми — три минуты, для тяжелых самолетов за тяжелыми, а также средними за тяжелыми — две минуты. Во всех остальных случаях — не менее одной минуты.

По данным представителей авиакомпании Bek Air, вес Airbus, который взлетел перед Fokker-100 — 89 тонн, а вес упавшего Fokker-100 был почти 40 тонн.

"В данном случае, командир до последнего пытался держать самолет по полосе и не допускать максимальных кренов и пытался взлететь. Командир работал до последнего, пытаясь спасти самолет, пассажиров", — сказал Сапаров.

Он также отметил, что жертв можно было избежать, если бы на территории близ аэропорта не было постройки.

"Возникает вопрос, как могло быть построено здание рядом с аэропортом?! Это полнейшее нарушение. Возможно, если бы не было этих препятствий, наверное, жертв бы не было", — сказал Сапаров.

Ранее пресс-служба МВД Казахстана сообщила, следствием отрабатываются несколько версий причин катастрофы, в том числе техническая неисправность, погодные условия и ошибки пилотов.

Утром 27 декабря самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс Алма-Ата — Нур-Султан, после вылета из аэропорта потерял высоту, пробил бетонное ограждение и столкнулся с двухэтажным строением в районе жилого сектора.

В результате авиакатастрофы погибли 12 человек и 67 пострадали. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа. На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.