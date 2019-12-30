"Наибольшее число иностранных туристов, забронировавших отели в центре Москвы на период с 28 декабря по 10 января 2020 года, приехали из Германии, Китая, Италии и Франции. Из стран ближнего зарубежья больше всего гостей приехали из Белоруссии. Лидерами среди регионов России по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области, а также Краснодарский край", — сообщает пресс-служба ведомства.

Как отметили в комитете, загрузка отелей Москвы в период новогодних праздников составила почти 95%. Некоторые гостиницы в центре столицы заполнены на 100%.

"Среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. На загрузку отелей позитивно влияет насыщенный событийный календарь – за последние годы практически исчезла ярко выраженная сезонность", — подчеркнули в пресс-службе.

В ведомстве напомнили, что на новогодние праздники точкой притяжения туристов и жителей Москвы станет фестиваль "Путешествие в Рождество", который проходит с 13 декабря по 12 января в разных районах города.

"Чтобы узнать о мероприятиях и достопримечательностях столицы, следует посетить информационный центр для туристов, который находится на Манежной площади. Он открыт ежедневно до 12 января: с 11:00 до 21:00 по будням, с 10:00 до 22:00 по выходным и праздникам", — добавили в комитете по туризму.