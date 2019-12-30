"В рамках федерального проекта два областных музеях победили и вышли в финал конкурсных заявок на установку мультимедиа-гиды с технологией дополненной реальности на платформе "Артефакт" — это Серпуховский историко-художественный музей и музейно-выставочный комплекс Московской области "Новый Иерусалим", — приводятся в сообщении слова министра культуры Подмосковья Елены Харламовой.

В пресс-службе ведомства "Интерфаксу" уточнили, что в этих музеях аудиогиды уже запущены.

В рамках национального проекта "Культура" в 2019 году аудиогиды с дополненной реальностью также появились в государственном историко-литературном музее-заповеднике А.С. Пушкина и мемориальном музыкальном музее-заповеднике П.И. Чайковского, из бюджета Московской области на это выделено около 100 млн руб.

"В государственном историко-литературного музее-заповедника А.С. Пушкина, например, он (аудиогид — ИФ) содержит интерактивную карту дворца, фото-и видеоконтент, а также подробное описание экспозиции музея. Мобильное приложение работает как интерактивная карта на всей территории музея-заповедника, а вне территории — в ознакомительном формате", — отмечается в сообщении.

В 2020 году интерактивные технологии будут реализованы в государственном мемориальном музее-заповеднике Д.И. Менделеева и А.А. Блока в Подмосковье.

В ведомстве отмечают, что интерактивный музейный гид – это официальное приложение, которое можно скачать на мобильные устройства.