"Авария произошла на 269 км трассы Р-23 "Санкт-Петербург — Невель — граница с Р. Беларусь". Водитель, управляя автобусом "Неоплан" на маршруте Минск — Санкт-Петербург, совершил съезд с дороги вправо по ходу движения с последующим опрокидыванием", — сказали в ГИБДД РФ.

Пассажиры автобуса ехали из Минска на экскурсию в Санкт-Петербург.

Автобус, попавший в ДТП на трассе Р-23 в Псковском районе, принадлежит частному транспортному предприятию, зарегистрированному в Белоруссии, уточнили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. В автобусе находилось 50 человек.

Пресс-служба правительства Псковской области сообщает, что за медицинской помощью после происшествия обратились 24 человека.

"13 взрослых пострадавших доставлены в Псковскую областную клиническую больницу, из них семеро госпитализировано с травмами различной степени тяжести. Два ребенка находятся под наблюдением специалистов в Псковской детской областной больнице", — говорится в сообщении.

Все пострадавшие – граждане Белоруссии. В том числе травмы получили три девочки, 2006, 2008, 2010 годов рождения.

Большинство пассажиров получили ушибы грудной клетки, головы, переломы ключиц.

Между тем в посольстве Белоруссии в РФ заявили, что выясняют подробности ДТП с автобусом под Псковом, в котором пострадали граждане республики.

В министерстве здравоохранения Белоруссии заявили, что "белорусские врачи готовы оказать всю необходимую помощь российским коллегам" в связи с данным ДТП.

По предварительной информации, причиной аварии стали неблагоприятные погодные условия.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранительные органы.