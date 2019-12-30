"Минпромторг, Минтранс, Минэкономразвития, Минфин, Росавиация совместно со Сбербанком, ВТБ и госкорпорацией "Ростех" прорабатывают вопрос создания или развития авиакомпании на Дальнем Востоке в соответствии с поручением председателя правительства Дмитрия Медведева", — пишет издание, ссылаясь на имеющееся в распоряжении редакции письмо заместителя министра транспорта РФ Александра Юрчика к члену комитета Совета Федерации по экономической политике Ивану Абрамову.

Кроме того, правительство готовит предложения по модернизации или созданию нового центра по техническому обслуживанию, инженерному обеспечению и переподготовке авиационного персонала в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), уточняет газета.

Ранее сенатор Абрамов попросил заместителя председателя правительства РФ Максима Акимова обратить внимание ведомств на вопрос транспортной доступности ДФО. По его мнению, "плоские" тарифы не решают проблему, потому что количество билетов по фиксированной цене ограничено, и они распродаются за несколько дней, отмечается в статье.

По словам сенатора, ситуацию может улучшить создание авиакомпании с государственным участием, которая будет специализироваться на перелетах из ДФО в европейскую часть России и обратно по доступным ценам. Предметная дискуссия продолжится в следующем году. Совет Федерации будет контролировать вопросы, связанные с дальневосточными авиаперевозками.

"Есть надежда на осуществление проекта. Федеральный бюджет у нас сейчас с профицитом. В следующем году появится возможность тратить средства из Фонда национального благосостояния, в котором уже около 8 трлн рублей. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году", — заявил Абрамов в беседе с изданием.

В пресс-службе министерства финансов газете рекомендовали обратиться в министерство транспорта, где, в свою очередь, отметили, что вопрос курирует министерство промышленности и торговли. Как сообщает издание, остальные ведомства и компании, указанные в письме Юрчика, не предоставили оперативного ответа.

При этом опрошенные газетой эксперты считают, что создание дальневосточного авиаперевозчика станет слишком затратным, и предлагают увеличить субсидирование уже существующих компаний.

Издание напоминает, что ситуация с дальневосточными авиаперевозками серьезно осложнилась в 2015 году после ухода с рынка компании "Трансаэро". Затем в 2017 году прекратила свою деятельность "ВИМ-Авиа", осуществлявшая значительную часть рейсов в этом направлении. На рынке перевозок из центральной части России в ДФО и обратно появились другие компании, но стоимость авиабилетов ощутимо возросла. Государство субсидирует авиаперевозки, но билеты по сниженной цене предназначены только для определенных категорий граждан.

"Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году. В 2018 году к программе присоединилась его дочерняя авиакомпания "Россия". В настоящее время такие тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Тариф "Аэрофлота" в города ДФО и обратно — 25 тыс. рублей, "России" — 22 тыс. рублей. Это значительно ниже себестоимости этих рейсов, которые не субсидируются государством — убытки от них покрываются за счет более доходных маршрутов "Аэрофлота".

Гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев заявил в августе, что, по его мнению, компания должна постепенно уходить от "плоских" тарифов, поскольку эта программа убыточна и в целом является нерыночной мерой. Позднее о необходимости реформирования системы заявил и глава Минтранса РФ, председатель совета директоров "Аэрофлота" Евгений Дитрих, который назвал ее "тормозом, сдерживающим развитие перевозок на Дальний Восток".