"С учетом того, как развиваются события в последние месяцы, падение ВВП неизбежно продолжится", — заявил министр финансов Гонконга Пол Чань.

В третьем квартале текущего года гонконгский ВВП сократился на 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом — максимальными темпами с 2009 года. Согласно прогнозу властей Гонконга, в 2019 году ВВП снизится впервые с 2009 года – на 1,3%.

Массовые протесты в Гонконге, начавшиеся еще в июне, привели к резкому сокращению потока туристов в город, что резко сократило розничные продажи, пишет Bloomberg. Поток туристов из материкового Китая за этот период упал почти вдвое, выручка компаний розничной торговли — примерно на четверть.

Чань сообщил, что в февральском бюджетном послании к парламенту он сфокусируется на необходимости принятия мер для поддержки бизнеса, сохранения уровня занятости, а также оживления экономики.

Он отметил, что конкурентные позиции Гонконга как финансового рынка остаются сильными и устойчивыми.

Начало массовых протестов в Гонконге было вызвано готовившимися властями поправками к закону об экстрадиции. После объявления администрации об отказе от изменения закона демонстранты выдвинули новые требования. В частности, они добиваются рассмотрения дел о чрезмерно жестких действиях полиции в ходе столкновений с участниками протестов, отставки Кэрри Лэм с поста главы администрации, а также введения в административном районе системы прямых выборов руководства.