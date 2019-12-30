"По сообщениям МЧС, в ближайшие часы и до вечера в Москве ожидается сильный ветер, снег, метель и гололедица. Порывы ветра будут достигать 13-18 метров в секунду. В таких погодных условиях увеличивается количество мелких аварий", — сказали "Интерфаксу" в пресс-службе ЦОДД в понедельник.

В ведомстве рекомендуют автомобилистов быть более внимательными на дороге, а тех, кто не уверен в своих силах, просят пересесть на общественный транспорт.

"Держите дистанцию и соблюдайте скорость на дорогах, если вы водитель. Будьте осторожны на тротуарах, если вы пешеход. Не подходите и не подъезжайте близко к деревьям и рекламным щитам", — сказали в ЦОДД.