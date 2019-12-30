"Рост привлекательности курортов Юга России, развитие туризма и, соответственно, рост пассажиропотока требуют от нас современного, быстрого и комфортного транспортного сервиса. Открытие нового маршрута станет одним из ответов на эти вызовы. Сегодняшнему событию предшествовала огромная работа по модернизации инфраструктуры", — заявил гендиректор ОАО "РЖД" Олег Белозеров, слова которого приводятся в сообщении.

Фото: Pixabay.com

В пресс-релизе отмечается, что запуск "Ласточек" стал возможен благодаря существенной модернизации инфраструктуры. Были выполнены работы по электрификации участка Разъезд 9 км – Юровский – Анапа. В общей сложности здесь установлено 4,4 тыс. опор контактной сети и смонтировано 210 км контактного провода. На станции Разъезд 9 км построен вокзал вместимостью 50 человек и оборудована остановочная платформа длиной 420 метров. Также отремонтированы платформы на станции Гостагаевская.

"Ласточка" Краснодар – Анапа выполняет рейсы дважды в день. Из Краснодара она отправляется в 6:06 и в 18:26, делая остановки на станциях Варениковская, Афипская, Северская, Абинская и Разъезд 9 км. В обратном направлении экспресс уходит в 9:07 и в 21:42. Время в пути составляет около 2 часов 40 минут.