"ООО "Туристская компания Северная Венеция" сообщает о приостановке деятельности. По неисполненным договорам обращаться в департамент урегулирования убытков АО "Страховая компания ГАЙДЕ" по адресу: Санкт-Петербург, ул.Боровая, д.47-д, тел.(812)644-42-10", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте туроператора.

По данным единого федерального реестра туроператоров, объем финансовых гарантий "Северной Венеции" составляет 500 тыс. рублей. Срок действия договора страхования истекает 4 марта 2020 года.

Туроператор "Северная Венеция" работал с 1996 года и занимался организацией автобусных туров по России.