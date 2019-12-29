"В 16:15 (по местному времени) двое туристов и один волонтёр, участвовавший в поисках, самостоятельно вернулись на турбазу "Звезда", состояние их здоровья удовлетворительное", — сообщило ГУ МЧС по региону.

В ходе поисков поступила информация о том, что требуется помощь четырём волонтёрам, которые участвовали в спасательной операции.

По оперативным данным, у них сломались снегоходы, и они не могут продолжать движение, при этом находятся на связи.

Ранее сообщалось, что в Карпинском городском округе велись поиски двух туристов, которые в субботу на снегоходах отправились с туристической базы "Звезда" в 110 километрах от Карпинска в направлении горного хребта "Кваркуш" Пермского края. К поисковой операции привлекался вертолет.