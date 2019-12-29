Инцидент произошел около 5 утра в воскресенье на 30-м километре шоссе Таллин-Нарва. По данным издания, автобус потерял управление и съехал в кювет, в нем находились 65 пассажиров и двое водителей. Девять человек доставлены в больницы с различными травмами, никто из них не получил опасных для жизни повреждений. Среди пострадавших четверо — граждане Латвии.

Предварительно известно, что водитель, который находился за рулем в момент аварии, был трезвым. Среди версий ДТП рассматривается техническая неполадка автобуса.