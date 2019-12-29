Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В закон об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма включается пункт о том, что курение табака допускается в "специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных пассажиров, работников аэропорта и авиакомпаний".

Закон принят Госдумой 12 декабря и одобрен Советом Федерации 23 декабря.