В субботу командир лайнера "Уральских авиалиний", выполнявшего рейс Екатеринбург-Симферополь, в ходе набора высоты решил возвращаться в аэропорт вылета из-за некорректной работы датчика индикации скорости. На борту находились 146 пассажиров и шесть членов экипажа.

Самолет вылетел из аэропорта "Кольцово" в 14.10, после решения о возвращении он начал вырабатывать топливо, делая круги над аэропортом. В 17.38 лайнер благополучно приземлился.

Пассажирам был предоставлен резервный борт, в 19.20 он вылетел в Симферополь.