"Аэрофлот" приостанавливает с 28 декабря бронирование мест на рейсах с Дальнего Востока в центральную часть России и перелеты внутри Дальневосточного округа в связи с освоением в полном объеме лимита государственных субсидий на перевозки по данным направлениям.

Все подтвержденные ранее бронирования на момент 28 декабря подлежат последующему оформлению в рамках действующих правил", — говорится в сообщении компании. Продажа возобновится "в случае поступления дополнительных средств на программу субсидируемых перевозок". Программа субсидирования рейсов из городов Дальнего Востока (утверждена постановлением правительства) действует круглый год. Воспользоваться льготными перевозками могут граждане РФ до 23 лет и старше 60 лет (женщины — старше 55-ти), инвалиды и сопровождающие их лица, многодетные семьи.