"Следственно-оперативной группой отрабатываются несколько версий, в том числе техническая неисправность судна, погодные и метеорологические условия, а также возможные ошибки, допущенные при пилотировании", — говорится в сообщении, распространенном в субботу.

"МВД проведет качественное и объективное расследование причин и обстоятельств, приведших к крушению самолета. Следствием изучаются все документы, аудио и видеозаписи. Назначен ряд экспертиз воздушного судна, в том числе пожарно-техническая и транспортно-трассологическая", — приводятся в сообщении пресс-службы слова министра внутренних дел Ерлана Тургумбаева.

Глава МВД подчеркнул, что следователям предстоит восстановить хронологию всех событий, предшествовавших авиакатастрофе. С этой целью сотрудники проверяют работу всех наземных и авиационных служб, участвующих в организации и проведении полетов, ведутся допросы ответственных лиц и опрос пассажиров рейса.

По данным МВД, проведен осмотр взлетно-посадочной полосы. С воздушного судна изъяты самописцы и бортовой журнал. В настоящее время продолжается осмотр района падения самолета.

"В соответствии с международными требованиями и спецификой расследования данной категории уголовных дел участие в нем примут представители Международного авиационного комитета (МАК) и завода-изготовителя самолета, совместно с которыми будут проведены расшифровка изъятых самописцев, осмотр двигателя судна и места происшествия", — отмечается также в сообщении.

По данным МВД, установлено, что воздушное судно, потерпевшее крушение, построено в 1996 году на заводе Fokker в Голландии и имело сертификат летной годности до 21 мая 2020 года.

Как сообщалось, в пятницу после крушения Fokker-100 под Алматы авиационные власти Казахстана временно приостановили деятельность компании Bek Air и эксплуатацию Fokker-100.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, в пятницу утром после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.