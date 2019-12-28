"Сертификат эксплуатанта может быть возобновлен не ранее 10 января. Только после того, как будет выполнена работа по расследованию. Помимо этого будет проведена работа с привлечением международных инспекторов, только после этого, на основе их отчета, будут предприняты дальнейшие действия", — сказал Гриффитс на пресс-конференции в субботу в Нур-Султане.

По его словам, это может занять от двух до трех недель.

Как сообщалось, в пятницу после крушения Fokker-100 под Алматы авиационные власти Казахстана временно приостановили деятельность компании Bek Air и эксплуатацию Fokker-100.

Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, в пятницу утром после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.

По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.

На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.

Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.