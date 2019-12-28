По его словам, это может занять от двух до трех недель.
Как сообщалось, в пятницу после крушения Fokker-100 под Алматы авиационные власти Казахстана временно приостановили деятельность компании Bek Air и эксплуатацию Fokker-100.
Самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, выполнявший рейс из Алматы в Нур-Султан, в пятницу утром после взлета потерял высоту, пробил бетонное ограждение, столкнулся с двухэтажным строением и упал в районе жилого сектора.
По данным Комитета по ЧС МВД Казахстана, погибли 12 человек, в том числе командир воздушного судна Марат Муратбаев, пострадали 67 человек. Всего на борту самолета находились 93 пассажира и пять членов экипажа.
На борту самолета находились четыре иностранца, среди них граждане Украины, Киргизии и Китая, все они живы.
Правительственная комиссия представит предварительные выводы к 10 января.