"Затронуты некоторые актуальные темы двустороннего сотрудничества, в том числе ход реализации крупнейшего совместного проекта — строительства первой в Египте АЭС "Эль-Дабаа" и вопросы восстановления полноформатного авиасообщения", — говорится в сообщении.

Президенты также поздравили друг друга с Новым годом и договорились о продолжении контактов.

Россия прервала авиасообщение с Египтом в ноябре 2015 года после крушения в небе над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. На его борту находились 217 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. ФСБ впоследствии квалифицировала катастрофу как теракт, назвав ее причиной взрыв бомбы на борту лайнера.

В апреле 2018 года авиасообщение с Египтом было возобновлено. Рейсы выполняют авиакомпании "Аэрофлот" и EgyptAir, но только в регулярном сегменте и только между Москвой и Каиром. Чартерные полеты в курортные города Египта все еще не разрешены, хотя постоянно появляются слухи о скором снятии запрета.

В октябре на встрече двух президентов вопрос восстановления авиасообщения поднимался, но так и не был решен. В середине ноября информированный источник сообщил "Интерфаксу", что возобновление авиасообщения между РФ и египетскими курортами Шарм-эль-Шейхом и Хургадой откладывается до 2020 года, потому что аэропорты все еще не отвечают российским стандартам безопасности. Кроме того, российская сторона обеспокоена безопасностью туристических трансферов после теракта с туристическим автобусом в конце мая.