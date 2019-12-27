Основные работы по обустройству троп планируется начать весной.

Проект направлен на популяризацию здорового образа жизни. Сумма гранта — почти 2,8 млн руб.

Председатель лиги отметил, что экскурсиями активно интересуются пожилые жители региона.

"Те, кто впервые участвует в наших экскурсиях, нередко удивляются, говорят, что не знали о том, что в нашем крае столько живописных, интересных мест. Мы приглашаем принять участие всех желающих — детей и их родителей, студентов, школьников", — добавил Меновщиков.

Так, весной в пригороде Владивостока участники походов смогут полюбоваться цветущим багульником, большой интерес вызывают походы по острову Русский, где много живописных мест, военно-исторические памятники на острове Русский.

Президент РФ Владимир Путин неоднократно отмечал, что в России необходимо продолжать системную поддержку людей старшего поколения, создавать условия для активного долголетия, а также увеличению продолжительности здоровой, активной жизни.

Фонд президентских грантов начал работу в 2017 году. В шести конкурсах приняли участие уже 21 тыс. 714 некоммерческих организаций. Это 10,5% от всех зарегистрированных в стране НКО. В 2019 году грантовый фонд составляет 8 млрд рублей.

С момента создания Фонда президентских грантов в 2017 году проведено шесть конкурсов. В них приняли участие более 21,7 тыс. некоммерческих организаций, было подано более 53 тыс. социально значимых проектов. Поддержку на сумму более 22 млрд руб. получили свыше 10,5 тыс. из них. На президентские гранты 2020 года претендуют уже более 8,4 тыс. проектов.