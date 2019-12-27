В первую очередь электромобили рассчитаны на инвалидов, пенсионеров и детей. Музейщики планируют проводить для них экскурсии по Кремлю и вокруг него. Во время экскурсий автомобили будут останавливаться на кремлевских аллеях для проведения интерактивов.

Предполагается, что в 2020 году ГМЗ получит аналогичные электромобили для организации экскурсионных маршрутов по Музею народного деревянного зодчества "Витославлицы", где в настоящий момент проходит комплексная реставрация.