"Среди лидеров по количеству заявок на получение визы по-прежнему остаются граждане Эстонии, Латвии, Франции, Германии и Финляндии. От общего количество заявок — это больше половины. Большую активность проявили жители таких стран, как Филиппины — более 2 тыс. человек, Мексика — около 300, Япония — порядка 250, Индонезия — около 200", — уточнили в пресс-службе.

За три месяца работы электронных виз Санкт-Петербург и Ленинградскую область посетили более 60 тыс. туристов из 52 стран. Наибольшее количество пересечений границы зафиксировано в Пулково и автомобильном пункте пропуска "Ивангород". Через каждый из них прошло более 27 тыс. оформивших электронную визу.

С 1 октября граждане 53 государств могут въехать в северную столицу по упрощенной процедуре. Электронная виза бесплатная и выдается на 30 дней с возможностью пребывания в регионе в течение восьми дней. Въезд и выезд по электронной визе возможен через аэропорт "Пулково", морские пункты пропуска "Высоцк", "Большой порт Санкт-Петербург (Морской вокзал)", "Пассажирский порт Санкт-Петербург", а также через автомобильные пункты пропуска "Ивангород", "Торфяновка", "Брусничное", "Светогорск" и через пешеходный пункт пропуска "Ивангород".