Мастер-классы и дискотека на "Архызе"

Фото: АО КСК

Как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в пресс-службе "Курортов Северного Кавказа" (КСК), праздничные мероприятия на "Архызе" в Карачаево-Черкессии пройдут с 31 декабря по 7 января.

"На площади курорта в выходные дни будут проходить игры и соревнования, мастер-классы для детей и взрослых, вечерние шоу-программы. Настроения добавят фотозоны, познавательные экскурсии на метеостанцию Деда Мороза. В новогоднюю ночь после боя курантов гостей ждет зажигательная дискотека". – рассказали в КСК.

В компании отметили, что на Рождество запланирована концертная программа "Созвездие "Архыз 2020". Кроме того, туристы смогут посетить различные мастер-классы, поучаствовать в хороводах и старинных играх. Для всех желающих будут организованы экскурсии к наскальному лику Христа и к Аланским храмам. "В праздники будут работать трассы южного и северного склонов, каток, доступны вечернее катание, бассейн под открытым небом, тюбинг, полеты на параплане, экскурсии на снегоходах", — добавили в пресс-службе.

Новый год на "Ведучи" в кавказском стиле

Фото: АО КСК

Новый год на горнолыжном курорте "Ведучи" в Чечне пройдет с национальным акцентом: 31 декабря в отеле "Эдельвейс" начнется праздник с выступлением звезд кавказской эстрады. Гости смогут насладиться вкусными блюдами, пока их поздравляют с Новым годом Дед мороз и Снегурочка. Стоимость посещения – 4 тыс. рублей с человека.

Также в новогоднюю ночь запланирован запуск салюта.

"У туристов на "Ведучи" появиться возможность в первые дни 2020 года протестировать всесезонную трассу и покататься на ватрушках с 70-метровой горки. Кроме того, будут работать рестораны, бар, детская игровая комната, бассейн и тренажерный зал в гостиницах и экскурсионное бюро", — пояснили в КСК.

Ресторанный тур на "Эльбрусе"

Фото: АО КСК

На горнолыжном курорте "Эльбрус" в Кабардино-Балкарии очень много кафе и ресторанов, как в гостиницах, так и отдельных, разместившихся высоко в горах. "Новогоднюю ночь гости курорта смогут провести в многочисленных кафе и ресторанах, стать участниками их праздничных программ", — рассказали в пресс-службе.

Например, в легендарном кафе "Мир" на высоте 3,5 тысячи метров можно празднично поужинать блюдами кавказской кухни с видом на Кавказский хребет и погреться у камина. Не менее популярны семейное кафе "Озай", кафе "Free Ride" и ресторан в гостинице "Балкария", где гости смогут попробовать как аутентичные хычины и шашлык, так и традиционные салат "Оливье" и "Сельдь по шубой".

Как рассказала порталу "Интерфакс-Туризм" одна из туристок, они с мужем каждый год приезжают на "Эльбрус" на новогодние праздники. "Это наша традиция – на курорте мы познакомились, когда приехали с компаниями друзей кататься на горных лыжах. Под Новый год здесь царит праздничная атмосфера. В этом году было очень сложно найти места в гостиницах, так как желающих отдохнуть на "Эльбрусе" на Новый год достаточно. Но нам удалось вырваться, и мы с нетерпением ждем праздника", — поделилась она.

Как отметили в КСК, помимо катания на горных лыжах и сноуборде гости смогут полетать на параплане, отправиться на экскурсии или даже освоить мастерство фрирайда. "На рынке можно будет купить подарки и сувениры для родных и близких. Обычно с "Эльбруса" привозят травяные чаи, мед, овечьи шкуры, шерстяные вещи", — заключили в пресс-службе.